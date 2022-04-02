Baş ağrınızın sebebi dişleriniz olabilir

Şiddetli ve tekrarlayan baş ağrısı, diş sorununun habercisi olabilir. Vücut sağlığımız hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde birbirine bağlıdır ve baş ağrısı ile dişler arasındaki bu bağlantı da onlardan biridir.

Yemekten her lokma aldığımızda, üst ve alt dişlerimiz düzgün ama sıkı bir şekilde bir araya gelir. Bununla birlikte, yanlış hizalanmış dişi veya eksik dişi olanlar, ısırmalarını düzgün bir şekilde tamamlayamazlar, yani üst ve alt dişleri çene eğrisi boyunca kapanmaz, bu da hem çeneyi hem de başı birbirine bağlayan kasların zorlanarak çalışmasına neden olur. Ayrıca, gece uyurken veya gündüz dişlerinizi aşırı sıkıyorsanız bu da çene kasları üzerinde fazla kuvvet uygulanmasına sebep olur. Baş ağrısına neden olan da kaslardaki bu zorlanmadır.

Tüm vücut fonksiyonlarımız, kaslarımızın ortak çabaları sayesinde gerçekleşir. Yanaktaki kaslardan boyun kaslarına kadar hepsi birbiriyle yakın işbirliği içinde çalışır, böylece kafa omurganın üzerine sıkıca oturur. Ancak bir kasın gücü yetmediğinde diğer kaslar başın yana yatmasını önlemek ve dengeyi korumak için daha çok çalışır.

Burada öğrenilecek iki şey var.

1- Tek bir kastaki bir problem, boyun, omuzlar ve sırt gibi onunla bağlantılı tüm alanları etkileyebilir.

2- Kasların paylaştığı karmaşık ilişki nedeniyle, bir bölgede hissedilen ağrının kaynağı farklı bir yerde olabilir.

Diş hekimi, yalnızca dişlerinizi dikkatli bir şekilde incelemekle kalmaz, aynı zamanda ağrının kaynağını belirlemek için omuzlarda veya boyunda hassasiyet /ağrı gibi düzensizlikleri de kontrol eder. Yetersiz beslenme, spor travması, diş gıcırdatma baş ağrılarına daha fazla katkıda bulunabilir. Bu durumda diş hekiminiz sizden çenenizin fonksiyonlarını normal bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olacak plak kullanmanızı isteyebilir. Ayrıca, çene botoksu da diş sıkma kaynaklı baş ağrılarının çözümüne katkıda bulunacaktır.

Yanlış hizalama durumunda, diş hekiminiz çene ve diş pozisyonlarını düzeltmeye yardımcı olacak diş telleri veya şeffaf plak tedavisi önerecektir. Aynı şekilde bir dişiniz eksikse, diş hekiminiz sorunun ihtiyacına göre implant, köprü vb. tedavileri de planlayacaktır.

Stres de diş hastalıklarından kaynaklanan baş ağrısına katkıda bulunan bir faktör olabilir. Bu gibi durumlarda duygusal sorunlardan kaynaklanan stres için bir danışmana başvurmak ve yardım almak gerekir.

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02/04/2022 15:40