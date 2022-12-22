Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Hayatı olumsuz etkileyen ve bir an önce tedavi edilmesi gereken baş ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer? Başın tepe kısmında ağrı neden olur? İşte bu soruların yanıtları...

BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Bugün yüzlerce çeşit baş ağrısı tıp literatürüne geçmiştir. Bazı türleri susuzluk, yorgunluk, stres, yüksek tansiyon, adet dönemi ya da migren gibi bir nedenden kaynaklanabilir, bazıları da önemli bir hastalığa işaret edebilir.

Baş ağrısı bazı durumlarda menenjit, felç, ensefalit ve Covid-19 gibi hayati tehlikeye sebep olabilen hastalıkların belirtisi olabilir.

Baş ağrıları iki grupta toplanabilir:

Primer baş ağrıları; migren, vasküler baş ağrıları ve gerilim tipi baş ağrısıdır.

Hastalık kaynaklı baş ağrıları; metabolik hastalıklar, damar hastalıkları, kafa travmaları, beyinle ilgili hastalıklar, enfeksiyonlar, sinüzit ve nevraljidir.

BAŞIN ARKA KISMINDA AĞRI

Baş ağrısı günümüz insanın en sık yaşadığı sağlık sorunlarından biridir. Bu sorun genellikle ağrı kesici, uyku ve dinlenmeyle geçebilecek bir sorun olarak algılanabilir ve önemsenmeyebilir. Oysa baş ağrısı çok nedenli ve çok çeşitli olabilir.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARI NEYİN BELİRTİSİDİR?

Çok şiddetli ve ani gelişen baş ağrılarına dikkat edilmesi gerekir. Bu tarz ağrılar beyin tümör habercisi olabilir. Kanama yaratan beyin tümörlerinin belirtisi olan baş ağrısı, kişinin o güne kadar hiç yaşamadığı kadar yoğun olan bir baş ağrısı türüdür ve daha sonra bilinç kaybı gelişir.

Beyin tümörleri kafatası içinde büyüyerek beynin üzerine baskı yapar. Bazen başın tepe kısmı, bazen başın ön kısmı, bazen de başın arka kısmında ağrı ve boyuna yayılan ağrılar meydana gelir. Kimi zaman da baş ağrısı olmadan çift görme ve görme bulanıklığına yol açar. Bu belirtilere uzun süren bulantılar, kusmalar, kol bacakta kuvvetsizlik, görme bozukluğu ve konuşma bozukluğu eşlik edebilir. Özellikle sabah saatlerinde baş ağrıları daha fazla olabilir.

Beyin tümörlerine bağlı baş ağrılarında genellikle çok şiddetli değil, orta şiddetli ağrılar meydana gelir ama devamlılık oluşturur. Bu tür baş ağrıları, sorun fark edilmezse tedaviye cevap vermez.

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

- Soğuk Pres

Eğer migren atağı geçiriyorsanız, alnınıza soğuk presler koyabilirsiniz. Bir havlu veya bir torba dondurulmuş pedleri alnınıza koyabilirsiniz. Yine kafanıza buz kompresi yaparak migren ağrınızın hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. Buz kompresini 15 dakika boyunca kafanızda tutup, 15 dakika ara vererek bu işlemi devam ettirebilirsiniz.

Eğer küme tipi baş ağrınız varsa yine soğuk pres veya karanlık bir ortamda oturmayı deneyebilirsiniz. Küme tipi baş ağrısının tedavisinde en etkili yöntem hekim tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve hastanelerin acil bölümlerinde saf oksijen verilmesiyle hafifletilebilmektedir.

-Sıcak Pres

Eğer gerilim tipi bir baş ağrısı varsa, ısıtma pedini ya da sıcak bir havluyu kafa arkasına yerleştirebilirsiniz. Sinüslere bağlı baş ağrınız varsa, ağrıyan bölgeye sıcak bir bez koyabilirsiniz ya da sıcak bir duş da işe yarayabilir.

- Kafa Derisi Üzerine Baskı

Gün içinde saçınızı at kuyruğu yapıyorsanız ve saçlarınızı çok sıkı topladıysanız bu durumda baş ağrısına neden olabilir. Bu "dış kompresyon baş ağrıları", şapka, kafa bandı ve hatta çok sıkı olan yüzme gözlüklerinin takılmasına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Baş ağrınız bunlara bağlı gelişiyorsa eğer saçlarınızı daha gevşek toplayabilirsiniz.

- Karanlık Ortam

Bilgisayar ekranından yayılan parlak veya titreşimli ışıklar da migren atağının tetiklenmesine neden olabilir. Eğer ışığa bağlı gelişen baş ağrılarınıza varsa, gün içinde pencerelerinizi koyu fon perdelerle kapatabilir, güneş gözlüğü takabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızın ekranına parlama önleyici ekranlar ekleyebilir ve aydınlatmanızda gün ışığı spektrumlu floresan ampulleri kullanabilirsiniz.

- Kafein

Çay ve kahve gibi içinde kafein bulunan içeceklerin tüketilmesi de baş ağrısına iyi gelebilir.

- Gevşeme Uygulaması

Germe hareketleri, yoga, meditasyon veya kas gevşetme hareketlerinin de baş ağrısına ve diğer ağrı türlerine iyi gelmektedir.

- Masaj

Boynunuza birkaç dakika masaj yapmak, stresten kaynaklanabilecek bir gerilim baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Düzenli İlaç Kullanımı

Hekim tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanımı da son derece önemlidir. Bunun dışında baş ağrıları için eczanelerden alabileceğiniz reçetesiz ağrı kesici ilaçları da kullanabilirsiniz.

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22/12/2022 20:59