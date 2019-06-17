Baş ağrısını geçiren teknik

Ne kadar ağrı olursa olsun baş ağrısını buzla geçirebileceğinizi biliyor muydunuz? Kulağa inandırıcı gelmese de buz baş ağrısını alıyor. Çinliler, enerji akışının geçtiği ana noktalara meridyen adı veriyorlar. Akupunktur sayesinde akışı engellenen enerji normale döndürebiliyor.

Bu akupunktur tekniğine ‘Buz Hilesi' adı veriliyor. Yorgunluğu ve baş ağrısını geçirdiği iddia ediliyor. Tek yapmanız gereken ensenizdeki bu noktada 20 dakika boyunca buz bekletmek. Noktanın neresi olduğunu fotoğrafa bakarak anlayabiliyorsunuz. Çinliler bu noktaya Feng Fu noktası diyorlar. David Wolfe'un belirttiğine göre bu noktaya soğuk bir şey değdirilmesi halinde kana endorfin salgılanıyormuş.

Life Advancer'da ise teknik sayesinde baş ağrısının 40 saniye içinde geçtiği yazılmış. Buzu burada yirmi dakika boyunca bekletmeniz gerekiyor. İsterseniz buzun o noktada kalması için ense çevrenize bir şey sarın isterseniz de elinizle bekletin.

Önemli olan buzun doğru yere konumlandırmak ve beklemek. Öte yandan başı ağrımadığı halde bu tekniği her gün 20 dakika boyunca uygulayanların uyku kalitesinin arttığı söyleniyor. Bir daha ki sefere başınız çok şiddetli ağrıdığında tekniği uygulamayı unutmayın. Bilimsel olarak tanınmasa da tekniğin birçok kişiye yardım ettiği söyleniyor.