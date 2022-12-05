Baş çatlatan ağrılara kesin çözüm!

Dayanılmaz ve geçmek bilmeyen baş ağrıları, insanı huzursuz eden durumlardan biri oluyor. Peki bu ağrılardan nasıl kurtulabiliriz? Baş ağrısını hızlı bir şekilde geçiren bu yöntem, hayatınızı kurtaracak. İlaca gerek kalmadan, doğal yöntemlerle ne ağrı ne de sızı kalacak.

Yapılan araştırmalarda belirli uçucu yağların baş ağrısını geçirmek gibi sağlığa faydalı olduğu ortaya çıktı. Özellikle migreniniz varsa bu yağı mutlaka kullanın. Baş ağrınızı hafifletecek, daha huzurlu olmanızı sağlayacak. Gelin bu yağların neler olduğuna bir bakalım.

ESANSİYEL YAĞLAR AĞRILARA OLDUKÇA ETKİ EDİYOR

Esansiyel yağlar, yapraklardan, gövdelerden, çiçeklerden, kabuklardan, köklerden veya diğer bitki elementlerinden yapılan konsantre sıvılardır. Aromaterapi genellikle stresi azaltmak ve duyusal uyaranlar (koku) yoluyla dolaşımı iyileştirmek gibi sağlık yararları sağlayabilen esansiyel yağları içerir. Bu esansiyel yağlar, baş ağrısı veya migren gibi belirli durumların tedavisine bile yardımcı olabilir.

NANE VE LAVANTA YAĞI

Lavanta stresi azaltmak ve rahatlamak için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca lavantanın baş ağrısı ve migreni tedavi etmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında yapılan bir araştırmada, insanların lavanta yağını teneffüs ettikten sadece 15 dakika sonra ağrıda önemli bir azalma bildirdiğini buldu.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, güçlü antienflamatuar ve analjezik (ağrı giderici) özelliklere sahiptir. Doğal tıpta yüzlerce yıldır stresi azaltmak, ağrıyı azaltmak ve kan dolaşımını iyileştirmek için kullanılmaktadır ve bunların tümü baş ağrılarına yardımcı olur.

PAPATYA YAĞI

Papatya esansiyel yağı vücudu fazlasıyla rahatlatır ve kasları yatıştırır. Bu nedenle gerilim tipi baş ağrılarının tedavisinde büyük bir yardımcı olabilir. Ayrıca baş ağrılarının yaygın nedenleri olan kaygı ve uykusuzluğun tedavisine de yardımcı olabilir.

Ara sıra meydana gelen hafif baş ağrısını evde reçetesiz satılan ağrı kesicilerle tedavi edebilirsiniz. Baş ağrıları için diğer kişisel bakım tedavileri şunları içerir:

Başınıza sıcak veya soğuk paketler uygulamak.

Germe egzersizleri yapmak.

Baş ve boyun bölgesine masaj yapmak.

Karanlık ve sessiz bir odada dinlenmek.

Yürüyüş yapmak.

YETERLİ SU TÜKETMEMEK EN BÜYÜK NEDENLER ARASINDA

Susuz kaldığınızda, beyniniz ve vücudunuzdaki diğer dokular büzülür. Beyniniz küçüldükçe kafatasından uzaklaşır, sinirlere baskı yapar ve ağrıya neden olur.Hafif dehidrasyon bile baş ağrısına neden olabilir. Su ve diğer sıvıları içtiğinizde, beyin eski boyutuna kadar şişer ve ağrı gider.

Vücudumuz yeterince sıvı almadığında dehidrasyona bağlı bir baş ağrısı olur. Hafif dehidrasyon bile baş ağrısına neden olabilir. Genellikle, diğer dehidrasyon semptomları (yorgunluk, baş dönmesi, aşırı susama ve ağız kuruluğu gibi) baş ağrısı ağrısıyla birlikte ortaya çıkar. Dehidrasyon baş ağrıları genellikle su içmek ve dinlenerek geçer. Şiddetli sıvı kaybı belirtileriniz varsa (konfüzyon veya baş dönmesi gibi) hemen tıbbi yardım alın.

Bu habere tepkiniz:



05/12/2022 21:48