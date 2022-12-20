Baş çatlatan ağrıların şifası oluyor!

Nezle veya grip olduğunuzda, görme sorunları yaşadığınızda baş ağrısı ile sıkça karşılaşabilirsiniz. Baş ağrısı, stres ve yorgunluk sonucunda da ortaya çıkan durumlardan bir tanesi oluyor. Peki baş ağrısının ardında yatan sebep ne? İşte baş ağrısı sebeplerini ve bunu nasıl önleyeceğinizi sizler için araştırdık…

Dayanılmaz ağrılardan biri olan baş ağrısı, çok can sıkıcı durum haline gelebilir. Çeşitli sebeplerden kaynaklı gün içinde bu ağrılarla karşılaşabiliriz. Peki bu ağrının ardındaki sebepler neler? Gelin birlikte bir bakalım.

KÖTÜ DURUŞ

Sırtınızın üst kısmı omuzlarınız ve boynunuz kötü duruş nedeniyle gerginleşir ve bu da gerilim tipi baş ağrılarına neden olabilir. Genellikle kafatasının tabanı, ağrının hissedildiği yerdir, ancak bazen yüze, özellikle alına yayılabilir.

Uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan veya ayakta durmaktan kaçının ve her zaman dik oturmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Ayrıca, telefonla çok konuşuyorsanız, özel bir kulaklık takmayı düşünün, çünkü telefonunuzu başınız ve omzunuz arasında tutmak kasları zorlayabilir ve baş ağrısına neden olabilir.

MEVSİM GEÇİŞLERİ

Sonbahar kaygısı, mevsimlerin değişmesiyle ilişkili bir SAD (mevsimsel duygudurum bozukluğu) şeklidir. Sonbahar aylarında artan kaygı belirtilerini ortadan kaldırmak için; Daha fazla güneş ışığı almak yardımcı olacaktır.

Vücudunuz D vitamini, melatonin ve serotonin gibi ruh hali dengeleyicileri olarak büyük rol oynayan hormonlar üretir. Egzersiz yapmak, yeni deneyimler ve yeni bir rutin benimsemek, kaygı belirtilerinizi de hafifletmeye katkıda bulunabilir. Ayrıca D vitamini ve triptofan yönünden zengin besinler tüketmek de büyük bir artı olabilir.

DÜZENLİ BESLENMEMEK

Öğün atladıysanız ve bir süredir bir şey yemediyseniz, kan şekeriniz düşebilir ve vücudunuz buna karşılık olarak beyninize aç olduğunuza dair bir sinyal gönderecek hormonlar salgılar.

Bu hormonlar vücudunuzdaki kan damarlarını sıkılaştırabilir, bu açlık baş ağrısına ve hatta migrene neden olabilir.

Vücudunuzun düzgün çalışması için tutarlı bir enerji kaynağına ihtiyacı vardır ve ana kaynağı besindir. Bu nedenle düzenli yemek yememenin neden olduğu baş ağrıları, yemek yiyerek ve su içerek giderilebilir.

Bununla birlikte, açlıkla ilgili bir migren yaşıyorsanız, yemek yemek ağrıyı hafifletmek için yeterli olmayabilir, ancak bazı insanlar biraz kafein tüketmenin yardımcı olabileceğini bulmuşlardır.

SOĞUK HAVA

Soğuk hava barometrik basıncın düşmesine neden olarak kulak veya sinüs ağrısına neden olabilir. Ayrıca soğuk hava kuru ise bazı sinüs zarlarını kurutabilir ve ağrılı bir baş ağrısına neden olabilir ve migreni daha da kötüleştirebilir. Fibromiyaljisi (kronik bir ağrı sendromu) olan kişiler, özellikle hava değişikliklerinden dolayı baş ağrısı yaşama riski altındadır.

BU ŞİFALI SUYU İÇTİĞİNİZDE İLACA GEREK KALMAYACAK!

Baş ağrısını geçirmek için, her sabah taze olarak hazırlanmak üzere 1.5 litre suyun içine tatlı aroması olan elma, armut, ayva gibi meyvelerin veya limonun kabuğunu koyup bekletin. Ardından bu suyu yavaş yavaş için. Baş ağrınızı geçirmeye yardımcı olacak.

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20/12/2022 20:40