Baş Keşiş: Apostolos Barnabas Manastırı’nda yıl içerisinde birçok ayin yapılıyor

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18/08/2023

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Baş Keşiş: Apostolos Barnabas Manastırı’nda yıl içerisinde birçok ayin yapılıyor

Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırı’nda, görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şahadet getiren ve bu olayı cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada servis eden şahıs hakkında polisin yasal işlem başlattığına dair haberler, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Haber Haravgi gazetesinde “Apostolos Andreas’ta Çekilen Video Polise Şikâyet Edildi”, Fileleftheros’ta “Apostolos Andreas Manastırında Saygısız Video”, Alithia gazetesinde ise “Apostolos Andreas’ta Çekilen Videoya Tepki” başlıklarıyla yer aldı.

18/08/2023 13:26
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TAGS: Baş Keşiş, Apostolos Barnabas Manastırı’
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