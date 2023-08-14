Başak Gümülcinelioğlu, Porto Rikolu taksi şoförüyle yaşadıklarını anlattı

Yargı’da ‘hakim Neva’ karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, senaryo gereği bir yıl önce diziye veda etmişti.

Oyunculuk eğitimi için Amerika’ya giden Gümülcinelioğlu, 5 haftalık eğitimini tamamladı.

Los Angeles’ta kalan oyuncu, Porto Rikolu bir taksi şoförüyle arasında geçen ilginç diyaloğu sosyal medyada paylaştı:

* Burada başıma çok tatlı bir şey geldi. Takside Porto Rikolu bir şoföre denk geldim. Türk olduğumu söyleyince heyecanlandı ve ‘Biz karımla 30 yıldır evliyiz. Ancak son zamanlarda çok iyi anlaşamıyorduk. Birlikte beraber bir şeyler yapamaz hale gelmiştik, sonra karım bir Türk dizisi izlemeye başladı. Ben de o diziyi izlemeye başladım. Böylece eşimle evliliğimizi kurtardık’ dedi.

* Dizinin adını sorunca ‘Yargı’nın adını söyledi. Kendisine ‘Bir dönüp arkaya bakar mısınız?’ dedim. Döndü ve ‘Neva’ dedi. Çok duygulandım.

* ‘Karımı arayabilir miyim?’ dedi. Durduk, eşini görüntülü olarak aradık.