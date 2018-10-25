Başak Parlak rolü için 6 kilo aldı

Ali İl’in trafiğe takıldığı için katılamadığı gösterim öncesi beraber basına poz veren ekip, ardından soruları yanıtladı.

Filmde Beste karakterini canlandıran Başak Parlak, “Bu role hazırlanırken annemle bol bol fikir alışverişinde bulundum. Hamile olan arkadaşlarımın da tecrübelerinden faydalandım. Ayrıca çekimler başlamadan önce 6 kilo almam gerekti. Henüz sadece 3’ünü verebildim, diyete devam” şeklinde konuştu.

Oyuncular Başak Parlak, Melis Selçuk, Yüsra Geyik ve yönetmen Hakan Cigaoğlu, gösterim öncesi birlikte poz verdi.