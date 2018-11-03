Başakşehir, Beşiktaş'ı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 24'e yükseltti.

Lider Medipol Başakşehir, en yakın rakipleri Galatasaray ve Antalyaspor ile arasındaki puan farkını da 4'e çıkardı.

Epureanu'nun ilk golü

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Takımını, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Epureanu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli stoper geçen sezon ligde 6 kez fileleri havalandırmıştı.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekibin evindeki yenilmezlik serisi 13 maça yükseldi.

Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Medipol Başakşehir'in golüne VAR'dan iptal

Medipol Başakşehir'in 6. dakikada geliştirdiği atakta bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesi sonrasında iptal edildi.

Sağ kanattan gelişen atakta Visca, Adriano'dan sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası önünde bekleyen Elia'ya gönderdi. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi ve maç Beşiktaş'ın kullandığı atışla devam etti.