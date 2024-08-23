Başakşehir deplasmanda golsüz berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Başakşehir, İrlanda takımı St. Patricks ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos günü saat 19:00'da İstanbul'da oynanacak. Maçı kazanan taraf UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.

59. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan direkten oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada hakem Muhammed Al Emara sakatlandı ve dördüncü hakem maçı yönetmeye devam etti.

83. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın indirdiği topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

İLK 11

St. Patrick’s: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

Başakşehir: Muhammed, Hamza, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berkay Özcan, Onur, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek.