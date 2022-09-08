Başakşehir farklı başladı

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımını deplasmanda 4-0 mağlup etti.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'de Youssouf Ndayishimiye, 75'te Stephen Kingsley (k.k.) ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Fiorentina ile Rigas Skola 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grupta galip gelen tek olan turuncu lacivertliler zirveye yükseldi.

Bu habere tepkiniz:



08/09/2022 22:32