Başakşehir, grup liderliği için Hearts karşısında

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 47 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 62 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 69 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da 12. maç

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 12. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 23 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertliler deplasmanda golsüz berabere kaldığı Letonya ekibi RFS'yi İstanbul'da 3-0 yendi. Başakşehir gruptaki son maçında deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

Sahasında 24. maç

Medipol Başakşehir, Hearts mücadelesi ile Avrupa kupalarında 24. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 23 maçta, 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 23 golü engelleyemedi.

En golcü isim Visca​​​​​​​

​​​​​​​Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Danijel Aleksic 6 golle Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Stefano Okaka ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da beşer gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu üçer; Serdar Gürler, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye ile Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

Liderlik için sahada

Gruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Hedef liderlik ve son 16 turu

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 10 puan ve averajla aynı puana sahip Fiorentina'nın önünde lider durumda bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip, dördüncü hafta maçlarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri, son 32 turunu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Medipol Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmak.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti. Başakşehir, gruptaki son maçında ise deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

İstanbul deplasmanına 6 puanla gelen Hearts'ın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

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02/11/2022 10:14