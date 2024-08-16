Başakşehir iki golle turladı
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
16/08/2024
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasını da 1-0 kazanmıştı.
48. dakikada RAMS Başakşehir önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kemen'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Piatek, sağ çaprazdan topu arka direğe doğru gönderdi. Pelkas'ın altıpasın önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
50. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın noktada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen, ön direkte topu arkaya aşırdı. Piatek'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
61. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Pelkas geçti. Yunan oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Makaridze'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ve Iberia Tiflis'i eleyen RAMS Başakşehir, organizasyonda adını play-off turuna yazdırdı.16/08/2024 07:28