Başakşehir İsrail'de turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme: Maccabi Netanya-Başakşehir: 0-1 (Maç Sonucu)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Başakşehir'in golünü Youssouf Ndayishimiye kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Maccabi Netanya'ya konuk oldu.

Başakşehir'de yeni transferlerden Leo Duarte, Mounir Chouiar ve Lucas Biglia ilk 11'de yer aldı.

Netanya Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Başakşehir, Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka, Chouiar 11'iyle başladı.

Başakşehir'de yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Efe Arda Koyuncu, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Alexandu Epureanu, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Enzo Crivelli, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş ve Batuhan Çelik yer aldı.

Maccabi Netanya ise Nitzan, Konstantini, Shiomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak 11'iyle sahada yer aldı.

Başakşehir golü erken buldu

9. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir skor üstünlüğünü elde etti.

Ndayishimiye, 9. dakikada Başakşehir'in maçtaki tek golünü kaydetti.

23. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutu auta gitti.

Başakşehir'de Lucas Lima, Maccabi Netanya'dan Shay Konstantini'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmazken devreye, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 2. yarısına iki takım da aynı 11'lerle başladı.

51. dakikada Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında, savunmanın arkasına sarka Münir, Okaka'nın pasında topla buluşurken yakaladığı pozisyonu gole çeviremedi. Pozisyonun devamında Maccabi Netanya kalecisi Itamar Nitzan topun kontrolünü sağladı.

Maçın son 15 dakikalık bölümüne Başakşehir'in üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Başakşehir, toplam skorda üstünlüğü sağlayan taraf oldu ve bir üst tura yükselen takım oldu.

İki takım arasındaki ilk maç İstanbul'da oynanmış ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Başakşehir bir sonraki turda kiminle karşılaşacak?

Medipol Başakşehir 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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28/07/2022 22:02