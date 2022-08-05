Başakşehir İzlanda'da kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Breidablik'i 3-1 yenmeyi başardı. Temsilcimizin golleri 38 ve 90+2. dakikalarda Aleksic ve 52. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 63. dakikada Einarsson kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir turu geçmesi halinde Lillestrom-Antwerp eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

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05/08/2022 08:53