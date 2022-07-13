Başakşehir Mesut Özil'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu, İstanbul temsilcisi Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcuya yarın resmi imza attıracak. İşte detaylar... .

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13/07/2022

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Başakşehir Mesut Özil'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Yıldız futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR MESAJI VERDİ!

Başakşehir, Mesut Özil'in transferini resmen açıklamak için geri sayıma geçti.

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13/07/2022 16:35
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TAGS: Başakşehir, Mesut Özil,
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