Başakşehir Mesut Özil'i kadrosuna kattı!
Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu, İstanbul temsilcisi Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcuya yarın resmi imza attıracak. İşte detaylar... .
13/07/2022
Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Yıldız futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR MESAJI VERDİ!
Başakşehir, Mesut Özil'in transferini resmen açıklamak için geri sayıma geçti.
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