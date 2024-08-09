Başakşehir Tiflis'te avantajı kaptı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibine konuk oldu.

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçta turuncu-lavicertli temsilcimiz rakibini 1-0'lık skorla geçti.

Başakşehir'in galibiyet sayısını 87'de Davidson kaydetti.

Mücadelenin rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

İlk yarıdan dakikalar

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile Gürcistan ekibi Iberia Tiflis arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.

87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.