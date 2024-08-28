Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırdı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir, 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk etti.

Maçın 5. dakikasında sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Opoku, orta yuvarlaktan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Opoku'nun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında savunmaya çarpan top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Grivosti'yi çalımlayarak kale sahasına giren Ömer Ali'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

82. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Lima'nın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Rakibiyle deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalan Başakşehir, rövanşta elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını lig aşamasına yazdırdı.

Konferans Ligi kura çekimi cuma günü

Yeni formatıyla oynanacak Konferans Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Başakşehir çekilecek kura sonrasında, lig aşamasında 3'ü evinde 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı takımla karşı karşıya gelecek.

Ömer Ali Şahiner ve Kemen Avrupa kupalarında 2. golünü attı

St. Patrick's Athletic karşısında RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri atan Ömer Ali Şahiner ve Kemen, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarında 2. kez gol sevinci yaşadı.

Ömer Ali, Başakşehir'in bu sezon deplasmanda San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Kemen de La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 yendiği maçta birer gol atmıştı.

Duarte sakatlandı

RAMS Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte maçın 6. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Duarte'nin yerine Kemen oyuna girdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Ülke futboluna, ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada, "Ülke futboluna, ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Üç kulvarda devam edebilecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Lig, Avrupa ve kupaya eşit seviyede önem vereceğiz. Amacımız lig aşamasından sonra da ilerlemek. Rakiplerimizi bir görelim. Yapacağımız iki transfer de aramıza katıldığında yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün saygıyı hak eden bir organizasyona sahip olduğunu aktaran Atan, "Kulübün hak ettiği değerin tam karşılığını alamadığını düşünüyorum. İlk günden beri takımın durumu ne olursa olsun, ilk amaç Avrupa kupalarına katılabilmek ve ülke puanına katkıda bulunabilmekti. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Takımımız, oyunumuz bir plan üzerine kurulu. Her zaman 2-3 planımız var. En iyi şekilde yerine getirdik. Bunun gerçek mimarı oyuncular. Bu maçtaki baskı kalitemiz, sahaya dizilişimiz, ilk golde ceza sahasında 8 adamla oluşumuz, ikinci golde de ceza sahasında 7-8 oyuncuyla oluşumuz, oyunumuzun evrildiği noktayı gösteriyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lig aşamasına yükseldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "Bu başarıyı Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ'a hediye etmek istiyorum. Gece gündüz çalışması, lig aşamasına kalabilmek içindi. Hedefimiz sadece lig aşamasına kalmak değil. Daha büyük bir hayalim var. İki adım daha atmak istiyoruz. Son 16 ve çeyrek finale kalabilirsek benim için en büyük mutluluk olacak. Hem Türkiye kupası hem de ligde iyi performans gösterip gelecek sene de burada olmak istiyoruz. 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve yüzde 66 topa sahip olma... Topu hep talep ettik. Oyunu hep domine ettik. Özellikle içerideki maçlarda çok tempolu, yüksek şiddetli baskılarla dikine oynayan bir Başakşehir izlettik." diye konuştu.

Duarte'nin sakatlığını da değerlendiren Atan, "Duarte adına üzgünüm. Takımımız adına önemli bir kayıp. Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'i de kaybettik. Onun da yaklaşık 3 hafta aramızda olmayacağını düşünüyorum. Ancak buna değdiğini düşünüyorum. Tek amacımız ve hayalimiz buraya kalabilmekti. Milli ara avantajımız. En kısa zamanda aramıza dönmelerini temenni ediyorum." yorumunu yaptı.

İki ya da üç transfer daha yapmak istediklerini vurgulayan Çağdaş Atan, "Bir sol bek, bir de sağ öne mümkünse genç ve sol ayaklı Deniz'i zorlayabilecek bir oyuncu arıyoruz. Transfer son güne kadar her şeye açık. Kulübün şartlarının el verdiği doğrultuda transfer yapmaya hazırız. İki oyuncu net. Gidişata göre bir oyuncu daha fırsat transferi olarak aramıza katılabilir." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny ise basın toplantısına katılmadı.