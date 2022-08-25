Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde gruplara yükseldi

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25/08/2022

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Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde gruplara yükseldi

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, deplasmanda Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 yenerek gruplara adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Başakşehir, Royal Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk maçtaki 1-1'lik skorun ardından, Başakşehir bu galibiyetiyle gruplara kaldı.

Avrupa'da 4 takımımız gruplarda mücadele edecek

Trabzonspor - Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Avrupa Ligi

Sivasspor - Konferans Ligi

Başakşehir - Konferans Ligi

25/08/2022 23:54
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TAGS: Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi
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