Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde gruplara yükseldi
25/08/2022
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, deplasmanda Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 yenerek gruplara adını yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Başakşehir, Royal Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk maçtaki 1-1'lik skorun ardından, Başakşehir bu galibiyetiyle gruplara kaldı.
Avrupa'da 4 takımımız gruplarda mücadele edecek
Trabzonspor - Avrupa Ligi
Fenerbahçe - Avrupa Ligi
Sivasspor - Konferans Ligi
Başakşehir - Konferans Ligi