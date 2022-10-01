Başakşehir zorlu Ankara deplasmanından zaferle çıktı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşılaştı.

Mücadele 2-1 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 3. dakikada Okaka, 55. dakikada Tolga Ciğerci ve 81. dakikada Deniz Türüç'ten'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 4 puanda kaldı. Diğer taraftan Başakşehir ise 17 puana yükseldi.

Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.

İlk kez gol yedi

Bu sezon kalesinde hiç gol görmeyen Başakşehir, 595 dakika sonra ilk golü eski oyuncusu Tolga Ciğerci'den yedi.

Başakşehir önceki oynadığı 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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01/10/2022 19:09