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Başakşehir’de Arda Turan kararı…

Cinsel taciz suçu başta olmak üzere 4 suçtan hakkında iddianame hazırlanan Arda Turan için kulübü Medipol Başakşehir olağanüstü toplantı kararı aldı.

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15/10/2018

Başakşehir’de Arda Turan kararı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir yönetimi, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek, yarın gün içinde ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılacak.

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

“Başakşehir Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yazılı yapılacak.”

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TAGS: Başakşehir, Arda Turan
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