Başakşehir’de Arda Turan kararı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir yönetimi, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek, yarın gün içinde ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılacak.

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

“Başakşehir Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yazılı yapılacak.”