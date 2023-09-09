Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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09/09/2023

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Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir'' denildi.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Çağdaş Atan ise Kayserispor'daki görevinden istifa etmişti.

09/09/2023 15:09
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TAGS: spor, futbol
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