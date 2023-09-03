Başakşehir'de Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ayrılığı açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.