Başakşehir'e son dakika şoku

Maçın ilk golü 55. dakikada Edin Visca ile geldi. Visca’nın golü aynı zamanda Başakşehir’in bu sezon Avrupa’daki ilk golü oldu.

Maç 1-0 sona erecek diye düşünülürken uzatma dakikalarında Hermann'ın golü skora dengeyi getirdi.



Bu skorla iki takım da grupta puanla tanıştı. Grupta oynanan diğer maçta Wolfsberger, Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Aleksic (Dk. 46 Azubuike), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Mehmet Topal), Visca, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 78 Elia)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (Dk. 76 Bensebaini), Zakaria, Kramer (Dk. 64 Herrmann), Thuram, Plea (Dk. 46 Raffael), Neuhaus, Embolo

Goller: Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 90+1 Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 25 Caiçara

04/10/2019 08:57