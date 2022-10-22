Başakşehir'i Rossi ile yıkan Fenerbahçe zirve yaptı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ettiği Medipol Başakşehir'i Rossi'nin golüyle 1-0 yendi. Puanını 23'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda rakibi üzerinde baskısını artıran ev sahibi Fenerbahçe, aradığı golü 84. dakikada Diego Rossi ile buldu: 1-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, zorlu mücadeleden galip ayrıldı.

Son 6 maçta 5. gaibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 23'e çıararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 2. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir, 20 puanda kaldı.

29. randevuda 15. galibiyet

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 29 maçta sarı-lacivertliler 15, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 40 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 15 lig karşılaşmasının 11'ini kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 26, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2022 22:16