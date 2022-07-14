Başakşehir'in yeni hedefi Michy Batshuayi

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt, Mesut Özil'in bir dünya markası olduğunu belirterek, "Takıma çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. TRT SPOR'a konuşan Eröğüt, Michy Batshuayi'nin de gündemlerinde olduğunu açıkladı.

TRT SPOR'da Yasin Dallı'nın sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Renklerine bağladıkları yıldız oyuncu Mesut Özil'e övgüler yağdıran Ersöğüt, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin de transfer listesinde olduğunu kaydetti.

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14/07/2022 20:56