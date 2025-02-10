Başaran Düzgün’den yeni roman: Pembe boyalı oda

Kıbrıs ve Türkiye’de edebiyat çevrelerinde büyük ilgi gören “Öksüz Atlar Ülkesinde” romanının yazarı Başaran Düzgün, yeni kitabıyla okurlarıyla buluştu.

Gazeteci-yazar Başaran Düzgün, altıncı kitabı ve ikinci romanı olan “Pembe Boyalı Oda” ile edebiyat dünyasında yeni bir pencere açıyor. Kıbrıs, Türkiye ve Londra’da geçen roman, bireyin hayatta kalma ve var olma mücadelesini yaratıcı gerçeklik anlayışıyla ele alıyor. Toplumların olağanüstü zamanlardaki sosyolojik dönüşümünü gözler önüne seren eser, aynı zamanda bireyin kendini bulma ve tekâmül serüvenini derinlemesine işliyor.

Roman, sadece aşk hikayesi anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Kıbrıs’ın Türkiye ve Büyük Britanya ile tarihsel kesişim noktalarını sorgulayan cesur bir metin olarak dikkat çekiyor.

Başaran Düzgün, romanı için şu ifadeleri kullanıyor:

"Kültürel ve sosyal kodlarına acıklı aşk hikayeleri nakşedilen, her santimetre karesi acıyla parsellenmiş, acıyla var olup direnmeye çalışan bir memleketin yazgısıdır bu roman. Kan ve ölümle sınanan ve savrulan hayatların her defasında kendi küllerinden doğmaya çalışması, farklı coğrafyalarda yeniden tutunma ve kök salma uğraşı. Aşk ile çoğalma gailesi…"

Romanın yayın yönetmenliğini Bahar Çelik, editörlüğünü Nurper Moreket, kapak tasarımını ise Tahir Gazi üstlendi. 358 sayfalık eser, Ekinoks Yayınları tarafından basıldı ve tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

BAŞARAN DÜZGÜN KİMDİR?

1964 yılında Mağusa’da doğan Başaran Düzgün, gazetecilik kariyerinin yanı sıra edebi eserleriyle de dikkat çeken bir yazar. Gazi Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Kıbrıs ve Türkiye’de gazetecilik alanında önemli çalışmalara imza attı.

Düzgün’ün kariyerindeki önemli duraklardan bazıları şöyle:

1990 yılında Yenidüzen gazetesinde gazeteciliğe başladı, ardından Kıbrıs gazetesinde görev yaptı.

Araştırmacı-Yazar Haşmet Gürkan ile birlikte “Lambousa Krallığının Yeniden Doğuşu” kitabını yazdı.

“Çakıl Taşları”, “Pilatus’un Gölgesinde” ve “Kıbrıs’ta Ümit ve Hüsran” adlı eserleri kaleme aldı.

2009 yılında Havadis Gazetesi’ni kurarak medya sektöründe önemli bir yer edindi.

Radikal, Agence France Presse gibi uluslararası medya kuruluşlarında çalıştı, CNN ve Washington Post’ta incelemeler yaptı.

Türkiye’ye girişi yasaklandı, yazdıkları nedeniyle 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı ve bombalı saldırıya maruz kaldı.

Son olarak, Aralık 2024’te yayınlanan “Öksüz Atlar Ülkesinde” adlı romanı Kıbrıs’ta en çok satanlar listesine girerken, Türkiye’de de edebiyat çevrelerinde büyük ilgi gördü.

KIBRIS’TAN TÜRKİYE’YE UZANAN BİR EDEBİYAT YOLCULUĞU

Başaran Düzgün, gazetecilikteki araştırmacı ve sorgulayıcı kimliğini edebiyatına da taşıyor. “Pembe Boyalı Oda”, yalnızca bireysel hikâyeleri değil, toplumsal dönüşümü de anlatan derinlikli bir roman olarak öne çıkıyor.

Türkiye ve Kıbrıs'ta eş zamanlı olarak yayınlanan bu eser, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda toplumsal belleğe kazınan olayları sorgulayan güçlü bir metin olarak edebiyat dünyasındaki yerini aldı.