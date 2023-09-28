Başaran Spor Salonu yeniden hizmete girdi

Lefkoşa Badminton Kulübü Faaliyet ve çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğü tarihi Başaran Spor Salonunda tadilat işlemleri tamamlanarak yeniden hizmete girdi. Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı Nevzat Denerel ve yönetimi tarafından başlatılan tadilat, tamir ve bakım işlemleri alınan malzemeler Başaran Spor Salonuna müdahale edilerek salonun yeniden sağlıklı bir şekilde kullanılması için gerekli girişimler yapılarak tamir edildi. Lefkoşa Badminton Kulübü bünyesinde 6 yaş ile 60 yaş arasında değişen yaklaşık 65 sporcu ile çalışmaları deneyimli antrenörleri ile sürdürerek gelişimlerine destek olunurken, sağlıklı ortamda spor yapabilmeleri adına işe koyulan başkan Nevzad Denerel yönetimi, salonun eksiklerin giderilmesi için çalışmaları sürdürüyor. Salonun parke değişim işlerini tamamlayan Lefkoşa Badminton Kulübü, iç duvarların boya işlerini de tamamladı. Tüm giderler ve tamirat Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı Nevzat Denerel yönetimi ve sponsorlar tarafından karşılanarak yapılırken, spordan sorumlu yetkililerin duyarsız kalmaları tepkilere neden oldu.

“Kuzey Kıbrıs Gençliğine Verilen Değer”

Lefkoşa Badminton Kulübü “Hedeflerimi için önümüzdeki bütün engelleri birlikte aşacağız” sloganı ile yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünün altı çizilirken, “Kuzey Kıbrıs Gençliğine verilen değeri” sadece Lefkoşa Badminton kulübü olarak duyarlılık gösterildiği mesajı ilgili ve yetkililere tarafından görülmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Lefkoşa Badminton Kulübü faaliyetlerini yeniden hizmete konulan Başaran Spor Salonu ve Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Salonunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.