Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Başarı Ödülleri Engin Arca, Yıltan Taşçı ve Atilla Karaderi’nin oldu.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları Orhan Cem Çetin, Nezaket Tekin ve Tahir Ün’den oluşan seçici kurul değerlendirmelerini tamamladı.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 3 kategoride gerçekleştirilen XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü ve Mansiyon Engin Arca’nın oldu. Arca, “Kahvehane” isimli fotoğrafıyla başarı ödülünü, “Contact” isimli fotoğrafıyla da mansiyonun sahibi oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne “The Mothers And The Babies” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı ve Mansiyona da “Lida” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay layık görüldü.

Dört Mevsim Kıbrıs kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Hurry! Somethings Goes Wrong” isimli fotoğrafıyla Atilla Karaderi’nin, Mansiyon da “Dört Mevsim Mesarya” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın oldu.

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü yarışmaya Dört Mevsim Kıbrıs kategorisinde katılan “Costal Colours” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’a giderken Kültür Dairesi Özel Ödülü de yarışmaya Serbest (Renkli) kategorisinde katılan “Kardeşler” isimli fotoğrafıyla Meltem Çelikeri’nin oldu.

Osman Örek Özel Ödülü yarışmaya Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde katılan “Emekli” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu.

Seçici kurulun 64 katılımcının 820 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 32 katılımcının 63 eseri sergilenmeye değer bulunurken, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya da toplam 5 eseri sergileme alan Hasan Bağlar layık bulundu. Seçici Kurul, ödüllü fotoğraflar ile birlikte Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 16, Serbest (Renkli) kategorisinde 16, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisinde ise 32 fotoğrafı sergilemeye layık buldu.

SERGİLENECEK ESERLER

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserleri ise şöyle sıralandı;

Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi

“ Engin Arca “Kahvehane” (Başarı Ödülü), Engin Arca “Contact” (Mansiyon),Yıltan Taşçı “Emekli” (Osman Örek Özel Ödülü), Hasan Bağlar, “Little Tiger” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü), Emel Sefer “Bakış”, Emel Sefer “Can Dostum”Emel Sefer, “Tuğla Fabrikası”, Erkan Çelikeri “Anam”, Erkan Çelikeri “Çocuk”, Hüseyin Çekirdek “Benim”, Hüseyin Çekirdek “Biter”, Kenan Hürdeniz “Işık Dansı”, Özfer Özatay “Sabah Temizliği”, Saydam Soy “Heaven”, Saydam Soy “Mr. Mouflon”, Yıltan Taşçı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki””

Serbest (Renkli) Kategorisi

“Yıltan Taşçı “The Mothers And The Babies” (Başarı Ödülü), Buket Özatay “Lida” (Mansiyon), Meltem Çelikeri “Kardeşler” (Kültür Dairesi Özel Ödülü),Hasan Bağlar, “Morning Beauty” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü),. Alev Emre Gürsev, “Road of Pearl”, Ayşe Keçecioğlu, “Öteki Yüz”, Cem Melih, “CMC”, Emel Sefer “Second Class”, Hüseyin Çekirdek, “Zor Dostum”,Kaan Tüccar, “An Unorthodox Dimension”,Kenan Hürdeniz, “Snowy Hamnoy”, Kornella Poggel-Sonsal, “Only One Kiss”,. Mehmet Gökyiğit, “Foggy Rise”, Mehmetali Karahasan, “Sevişme Anı”, Sadiye Öksüzoğulları, “Beauty”, Saydam Soy, “Sun Of Sveti””

Dört Mevsim Kıbrıs Kategorisi

“Atila Karaderi, “Hurry! Something Goes Wrong” (Başarı Ödülü), Tevfik Ulual, “Dört Mevsim Mesarya” (Mansiyon), Hasan Bağlar, “Coastal Colours” (Juri Özel Ödülü) (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü),. Hasan Bağlar, “Lapsana” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü), Hasan Bağlar, “Orange Tip” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü), Arcan Ekdal, “Karpazda Yaz”, Arcan Ekdal, “Yasemin Kokulum”, Atilla Karaderi, “Çapkın”, Ayla Atay “Glaucopsyche Paphos (Baf Mavisi)”, Başar Taşlı, “Av Peşinde”, Başar Taşlı, “Landing”, Başar Taşlı, Gün Doğarken, Duyal Tüzün, “Caretta”, Ebru Derviş Gökyiğit, “Snowy Troodos”,Ebru Derviş Gökyiğit, “Sunset”, Engin Arca, “Tank”, Erkan Çelikeri, “Manastır”, Haktan Okumuşoğlu, “Northern Milkway”, İbrahim Alkan, “Tulipa”, Kemal Atay, “Kültür ve Folklor Evi Kaleburnu”,Kenan Hürdeniz, “Kıbrıs'ta İlkbahar”, Kenan Hürdeniz, “Yeşil Kıbrıs”, Mehmet Gökyiğit, “Mayday”,Mehmet Gül, “Kozanköy In Summer”, Mehmetali Karahasan, “Baharın Meleği”, Özfer Özatay, “Keyif”, Sadık Azimli, “Doğanın Renkleri”,Saydam Soy, “Golden Flight”, Tevfik Ulual, “Hala Sultan ve Flamingolar”, Umut Yolsal, “World Is Turning” ve Yıltan Taşçı, “Şimdi Molohiya Zamanı””

ÖDÜLLER VE SERGİ…

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 12 - 21 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Ödüller de, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak olan sergi açılışında sahiplerini bulacak.

25/11/2019 18:54