Başarı onlar için çok kolay

Astroloji de en akıllı burçlar, düşünme yetenekleri ve mantıklı hareketleriyle dikkat çekiyor. Kova, Başak, İkizler, Akrep, Yay ve Oğlak en zeki burçlardır. Her burcun onları benzersiz kılan güçlü yönleri vardır. Bazıları Başak gibi akıllı, bazıları Kova gibi vizyoner. Bazı burçlar Oğlak gibi yapılandırılmış, organize ve mantıklıyken, diğerleri Yay gibi maceracı ve özgür ruhludur.

KOVA

Kova yenilikçidir ve fikirleriyle toplumu iyileştirmeye çalışır. Uranüs tarafından yönetilen bir hava burcu olan Kova, derinlemesine analitik, vizyoner ve açık fikirli olma eğilimi ile bilinir. Bir zorluk karşısında aktif olarak yeni, tanıdık olmayan bakış açıları ararlar ve yenilikçi çözümler geliştirirler. Bu burcun cesur düşünme sevgisi, aynı zamanda onları bir bütün olarak toplumu iyileştirmeyi hayal eden insancıl yapar.

Uranüs, Kova'yı yeni ufuklar keşfetmekten korkmayan, yenilik ve aydınlanma gezegenidir. Genellikle keşiflerin ön saflarında yer alırlar!

Kova oldukça inatçı olabilir! Sabit bir hava işareti olarak, kendilerine yeterli sebep sunulmadıkça fikirlerini değiştirmekte yavaştırlar.

Soğukkanlı, analitik doğalarına rağmen, Kovalar güçlü bir ahlaki pusulaya sahiptir ve dünyayı bulduklarından daha iyi bırakmak isterler.

BAŞAK BURCU

Başak, akademik ve iletişimde üstün olan bir mükemmeliyetçidir. Bu burcun pratik zekası eşsizdir; Başak, keskin, meraklı bir zihne ve güçlü bir iş ahlakına sahiptir. Bu, Başak'ı ideal kitap akıllı akademik bilgin yapar; çalışkandırlar ve problem çözücü olmayı severler. İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen Başak, fikir paylaşmak ve başkalarına tavsiye vermek konusunda da harikadır.

Başak, insanlara hizmet etmeyi sever ve başkalarının çekindiği problemlerin üstesinden gelmekten büyük keyif alır. Onlar için çözülemeyecek hiçbir bulmaca yoktur!

Başak sadece bir şeyler öğrenmek istemez; ayrıca her şeyin arkasındaki "neden"i bilmek isterler. Bu işaret, bir konunun her ayrıntısını, içini ve dışını öğrenene kadar analiz edecektir.

Eğer hayatınızda bir Başak varsa, onlardan yardım veya tavsiye istemekten çekinmeyin. Onlara fikirlerinin ve fikirlerinin sizin için önemli olduğunu gösterdiğinizde bunu büyük bir iltifat olarak kabul edeceklerdir.

Metodik, rasyonel düşünme, Oğlak'ı akıllı bir karar verici yapar. Bir ana dünya işareti olarak Oğlak hem istekli hem de yetenekli bir planlayıcıdır; özdenetimleri, güçlü bir iş ahlakı ve zekaları vardır ve nadiren dürtüsel veya pervasız olurlar. Oğlak burcunun soğukkanlı ve hesaplı zihni, her kararı dikkatlice tartmalarına yardımcı olur ve onları rekabette bir adım önde tutar.

Oğlak, sorumluluk ve otorite gezegeni Satürn tarafından yönetilir. Disiplinli düşünme biçimleri onları en zorlu burçlardan biri yapar.

Oğlak, analitik, inatçı ve pratiktir, hatalarından ders alabilir ve çabucak uyum sağlayabilir - ve bu yeteneğini hayatta ilerlemek için kullanırlar!

Oğlak burcunun sağduyulu doğası, onları tavsiye arayan insanlar için vazgeçilmez kılar; problem çözmeyi severler ve doğal bir liderlik arzusuna sahiptirler.

Akrep, zodyakın en iyi algısal akıl yürütmesiyle anlayışlıdır. Dönüşüm ve sırlar gezegeni Plüton tarafından yönetilen bir su burcu olan Akrep'in zekası, kurnazlıklarına ve ince ayrıntıları fark etme ve yorumlama yeteneklerine dayanır. İnanılmaz bir zihinsel güce sahiptirler ve güçleri, çevrelerindeki dünyayı algılama ve emdikleri bilgilere göre tepki verme yeteneklerinde yatar.

"Zihinsel güç", Akrep'in dirençli olduğu ve zorluklarla başa çıkma kapasitesinin yüksek olduğu anlamına gelir.

"Algısal akıl yürütme", görsel bilgiyi almak, yorumlamak ve problemleri çözmek için kullanmaktır. Akrepler, öğrendikleri bilgilerle ne yapacaklarını sezgisel olarak bilme konusunda anlayışlı ve ustadırlar.

Akrepler genellikle aşırı düşünmeye eğilimli oldukları için başkalarına yoğun gelir. Her etkileşimi ve konuyu tam olarak anlayana kadar zihinlerinde yeniden analiz ederler.

İKİZLER BURCU

İkizler uyarlanabilir, meraklı ve zodyakın en hızlı düşünürüdür. Bu burç, düşünce ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetildiğinden, bunlar İkizler'in en güçlü becerileridir! Güçlü akıl yürütme becerileri ve bilgiye susamışlıkları ile soğukkanlıdırlar. İkizler, her şey hakkında biraz bilgi edinmeyi, her zaman yeni fikirlerin peşinden koşmayı amaçlar ve doğal merakları onları her şeyi en iyi yapan kişi yapar.

İkizler, onları esnek ve uyarlanabilir kılan değişken bir işarettir. Ancak bu esneklik tek bir konuya odaklanmayı zorlaştırıyor; kaçınılmaz olarak ilgilerini çekecek yeni bir şey ortaya çıkar.

ikizler burcu ayrıca iyi gelişmiş ve esprili mizah anlayışlarıyla ünlüdür ve araştırmalar komik insanların ortalama olarak daha yüksek IQ'ya sahip olduğunu göstermektedir.

İkizlerin işareti olarak, İkizler genellikle iki yönlüdür. Bir konunun her iki tarafını da incelemeyi ve tartışmaları son derece eğlenceli bulmayı severler.

YAY BURCU

Yay, her şeyden önce gerçeğe ve bilgiye değer veren rasyonel bir düşünürdür. Ateş burçlarının en felsefi ve sağduyulusu olan Yay, duygularını bir durumdan ayırabilir ve mantıklı düşünebilir. Maceracı ve meraklı Yay, uygulamalı öğrenmeyi ve bu bilgiyi günlük yaşamlarına dahil etmeyi sever! Yeni deneyimler için yaşarlar ve onları bulmak için uzaklara seyahat etmeyi arzularlar.

Şans, servet, bilgi ve keşif gezegeni Jüpiter tarafından yönetilen Yay, doğal olarak ufuklarını genişletmeye meyillidir.

Yay ayrıca son derece açık fikirlidir ve yeni fikirleri yargılamadan veya önyargısız olarak özümseyebilir. Bu nedenle, genellikle geniş bir ilgi yelpazesine sahiptirler ve yeni, heyecan verici deneyimler şeklinde teşvik ararlar.

Yay burcunun felsefi zihni, dünyayı daha net görmelerine ve Kova gibi toplumu iyileştirmek için vizyoner fikirler bulmalarına da yardımcı olur.

20/09/2022 17:51