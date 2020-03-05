Başarılarla dolu 58 yıllık bir hayat hikayesi: Atilla Topaloğlu

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından Merhum Attila Topaloğlu 20. ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında anıldı

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

22 YIL HAKEMLİK YAPTI…

1970 yılında hakemliğe başlayan Atilla Topaloğlu, futbol ve basketbolda faal hakem olarak görev yaparken masa tenisi ve voleybolda da hakemlik kokartı aldı. Topaloğlu, 22 yıllık hakemlik hayatında birçok seminere katılmış, milli hakemliğe yükselen ilk hakem olmuştur. Aynı yıl Taşkınköy Spor Kulübü’nün kurucu başkanı oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) kurucusu, uzun yıllar hakemlik, yöneticilik ve hakem hocalığı yapan Atilla Topaloğlu, ülke futboluna büyük hizmetler verdi.

Topaloğlu, 28 Temmuz 1942’de Lefkoşa’da doğdu. İlk ve ortaokulu Lefkoşa’da okudu. Ortaokuldan sonra iş hayatına atılan Topaloğlu, kendi kendini yetiştirdi. Topaloğlu, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda 13 yıl aşçılık yaptı.

1958 yılında Şafak Haydarpaşa Spor Kulübü’nde kaleci olarak futbol oynamaya başlayan Topaloğlu, 1963 olayları üzerine mücahitlik görevine başladı.

Hüseyin Kanatlı, Omaç Başat ve arkadaşlarıyla beraber Topel Kültür Derneği’ni kurarak mücahitlere yardım amaçlı düzenlenen tiyatro oyunlarında yer aldı.

Topaloğlu, 1966 yılında evlendi. Şoför okullarında görev alarak şoför eğitmeni diploması aldı. 1969'da futbol hakemliğine başladı. Sporun çeşitli kollarında hizmet ederek başarılı oldu.

1970 yılında hakemliğe başlayan Topaloğlu, futbol ve basketbolda faal hakem olarak görev yaparken masa tenisi ve voleybolda da hakemlik kokartı aldı. 1972 yılında İzmir’de beynelmilel futbol hakem seminerine katıldı. 1980’de İzmir’de İslam Oyunları’nda maç yönetti. 1986 yılında ehliyet müfettişliğine atanan Topaloğlu, 22 yıllık hakemlik hayatında birçok seminere katılmış, milli hakemliğe yükselen ilk hakem olmuştur. Aynı yıl Taşkınköy Spor Kulübü’nün kurucu başkanı oldu.

Yönetim kurullarında görev aldığı Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Birliği’nde 5 Aralık 1978-5 Ağustos 1979 ve 13 Eylül 1987-22 Eylül 1991 tarihleri arasında başkanlık yapan Topaloğlu, 1990 yılında futbol hakemliğini bıraktı. Topaloğlu, 1992 yılında Galatasaray-Gaziantep maçında jübile yaptı.

Topaloğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi’nde bir yıl üye, iki yıl da asbaşkan olarak görev yaptı. Türkiye’de hakem eğitmenliği seminerine katılarak diplomalı hakem eğitmeni oldu. Bu görevi 5 yıl sürdürerek düzenlediği seminerlerle birçok hakem yetiştirdi. Futbol Federasyonu’ndaki görevinden ayrıldıktan sonra spor yazarlığı yaptı. 1997 yılında Genç TV Spor Müdürü oldu.

3 Mart 2000’e kadar sporla iç içe ve dopdolu şekilde yaşayan Topaloğlu, evli ve 3 erkek evlat sahibidir. Topaloğlu anısına Lefkoşa’da Okullar Sahası’na Atilla Topaloğlu Spor Tesisleri ismi verildi.

05/03/2020 13:41