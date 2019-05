Başarılı antrenörler ödüllerini alacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde futbol sezonunun tamamlanmasının ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bir dizi kararlar alındı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödü gecesi ile yeni sezon öncesinde her yıl gerçekleştirilen teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenör seminerlerin için gerekli olan hazırlıkların yapılması konusunda görevlendirme ve genel konular görüşülerek karara bağlandı.

29 Mayıs Çarşamba Akşamı Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Futbol Liglerin tamamlanmasının ardından liglerimizde mücadele eden takımlarımızda görev yapan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörlere yönelik her yıl yapılan geleneksel olarak düzenlenen başarılı antrenörler ödül gecesinin kusursuz gerçekleştirmek davetiyelerin dağıtımı ile ilgili görev dağılımı yapıldı. 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 19:30 da yapılacak olan kokteyl’e teknik adamlar, kulüp başkanları, yanı sıra gazetelerin spor şeflerininde katılacağı ödül gecesinde yılın başarılı antrenörlere ödülleri veriliyor.

Seminerlerin Konu Başlıkları ve Katılımcılar Belirlendi

Yeni başlayacak olan fubol sezonunda (2019-2020) antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerinin ilki 12 Haziran Çarşamba günü Teknik Direktör, A Lisans antrenörler katılımı ile başlarken, Antrenör gelişim semineri ikincisi ise 13 Haziran Perşembe günü, B, C, Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılarak tamamlanacak. Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan Antrenör gelişim seminerine Türkiye’den ve ülkemizden katılacak olan katılımcılarla birlikte konu başlıkları da belirlendi. Program içeriği daha sonra açıklanacak.

Seminer Ücretleri

Antrenör gelişim seminerine katılacak olan Antrenörlerin seminer kayıt ücreti 150 TL, yıllık üye aidatı 200 TL, toplam 350 TL olarak belirlenmişti.

Seminere Katılım Zorunlu

Antrenör gelişim seminerine katılacak olan Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2019-2020 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır. Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda öneri, genel değerlendirme ve rutin konularda da yönetim kurulu toplantısında görüşülerek toplantı tamamlandı.