Başarılı insanların benzer kıyafet seçimi bize ne anlatıyor?

Başarılı insanların kıyafetleriyle benzerlik göstermesi dikkatlerimizden kaçmıyor. Peki, Mark Zuckerberg'in neden hep gri tişört giydiğini hiç düşündünüz mü? İşte Mark Zuckerberg’ten Obama’ya Cem Yılmaz’dan Matilda Kahl’a kadar başarılı insanların stilleri ve düşünce yapıları.

Toplumumuzun modayla takıntılı olmasına rağmen, kapsül gardırop hareketi hız kazanmaya devam ediyor. “Kapsül gardırop” her zaman yalnızca 10-15 temel şey giyme fikrini ifade eder. Asıl ilginç olan ise bu fikri benimseyenlerin genelde dünyanın en iyi siyasetçileri ve girişimcileri olması. İşte bunun nedeni sekiz büyüleyici sebep.

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15/11/2021 19:02