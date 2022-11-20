Başarılı insanların uyumadan önce yaptığı 6 etkinlik

Hepimiz erken kalkan başarılı insanların, dünyayı fethetmeden önce kendilerine kahve yaptıklarını biliyoruz. Peki, aynı derecede önemli olan günün diğer saatlerinin başarılı insanların hayatındaki rolü nedir. Başarılı insanlar uyumadan önce neler yapıyorlar. İşte sizin için derlediğimiz, başarılı insanların 6 sırrı!

1. Okurlar

Microsoft’un milyarderi Bill Gates, hevesli bir okuyucudur. Yatmadan önceki her gece, siyasetten güncel olaylara kadar uzanan bir kitabı okurken bir saat harcar.

Yeni bilgilerin kazandırılmasının belirgin faydalarının yanı sıra, günlük okumanın stres azaltmaya ve hafızayı iyileştirmeye yaradığı da çalışmalar tarafından gösterilmiştir. Essex Üniversitesi’nde 2009 yılında yapılan bir araştırma, günde altı dakikaya kadar okumanın stres seviyelerini yüzde 68’e kadar azaltabileceğini ortaya koymuştur.

Uyumadan önce kitap okumanın diğer bir iyi yanı ise beyninizin uzun vadedeki sağlığını geliştirebilmesidir. Her okuduğunuzda, beyniniz için zihinsel bir egzersiz yapmış olursunuz. İngiltere’de yapılan bir araştırma, okuma gibi faaliyetlerle zihinlerini canlandıran insanların yaşları ilerledikçe zihinsel zayıflamalarını ortalama yüzde 32 oranında düşürdüğü belirtilmiştir.

2. Fişi çekerler

Harvard Üniversitesi’nde uyku profesörü Dr. Charles Czeisler’e göre, cep telefonlarımızın ekranlarının ürettiği parlak ışıklar bedenlerimizin doğal uyku ritmini bozuyor ve vücudumuzu gündüz olduğuna inandırıyor.

Bu parlak ışıklar beyinlerde, bazı kimyasalların serbest kalmasını engelleyen bir mesaj göndererek uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Öyleyse, geceleri dinlenmek isterseniz, telefonunuzu başka bir odaya koyun ve onunla etkileşiminizi kesin.

3. Yürüyüşe Çıkarlar

Buffer’in meşgul CEO’su yatmadan hemen önce tempolu bir yürüyüşle gevşediğini ve yürüyüşlerini işle ilgili düşüncelerinden uzaklaşmak için kullandığını belirtiyor. Yürüyüşlerin onu yavaş yavaş kendini “yorulma hali”ne soktuğunu düşünüyor.

Hareket halindeyken yoğun bir insan için geç gece yürüyüş rutini, stresli bir günün ardından gevşemek için mükemmel bir yol olabilir. Ayrıca, günlük yürüyüşün sağladığı sağlık yararları dışında bir sürü şaşırtıcı özelliği de vardır.

Bir çalışma, yürüyüşün yaratıcılığı artırabileceğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, çözemediğiniz bir sorun yaşarsanız, belki de mükemmel bir gece yürüyüşü, yaratıcı bir çözüm bulmak için ihtiyacınız olan tek şey olacaktır.

4. Meditasyon Yaparlar

Meditasyonun yararlı olup olmadığı uzun süredir devam eden bir tartışma konusudur. Ancak, 2014 yılındaki bir çalışmada, meditasyonu içeren 19.000’den fazla olaya bakıldığında oldukça pozitif sonuçlar görülmüştür. Meditasyonun stres, kaygı, depresyon ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur.

5. Yaratıcıdırlar

Gün içinde oldukça yorgun olsanız bile, araştırmalar geceleri yaratıcılık için mükemmel zamanlar olduğunu söylüyor. Eğer sabah erken kalkan bir insansanız, en yaratıcı fikirler aklınıza yatmadan hemen önce gelecektir. Araştırmalar, bunun doğru olduğuna inanıyor çünkü geceleri zihniniz daha sakin ve beyniniz daha boş.

6. Ertesi Günü Planlarlar

American Express CEO’su zamanını yönetmeyi sevmekle birlikte gecelerini çok basit bir şekilde bitirmeyi başarıyor. Ertesi gün gerçekleştirmek istediği üç şeyi planlıyor. Bu şekilde, sabah uyanabiliyor ve en önemli görevleri hakkında hemen çalışmaya başlayabiliyor.

Bir araştırmaya göre, lise yıllarındaki bir grup öğrenciyi üniversite hayatlarının sonuna kadar yani, dört yıl boyunca izledi.

Araştırmacılar, bu öğrencileri lisedeki zaman yönetimi becerileri konusunda test ettiler ve dört yıl sonra bu öğrencilerle karşılaştıklarında şok edici bir tespitte bulundular. Daha iyi zaman yönetimi becerisine sahip öğrencilerin iş hayatlarında da daha başarılı olduklarını gözlemlediler.

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20/11/2022 18:48