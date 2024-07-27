Başarılı sunucu Çilem Dağıstanlı’ya bir ödül daha

Ülkemizin program yapımcılarından Çilem Dağıstanlı, sahneden sahneye koşuyor.

Düzgün diksiyonu ve etkileyici sunumuyla adından sıkça söz ettiren Dağıstanlı, protokol sunuculuğundan, kırmızı halı sunuculuğuna kadar her organizasyonun aranan ismi haline geldi.

Son olarak Türkiye’de The Green Park Pendik Hotel’de gerçekleşen Enes Furkan Bilgiçli’nin imzasıyla yapılan “Yılın Starları Ödül Töreni”nde kırmızı halı sunumunda boy gösteren güzel ve başarılı sunucu, ‘Jüri Özel Ödülü’ne de layık görüldü.

Güler yüzü ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin sevgisini kazanan başarılı sunucu, gelecekte de adını duyurmaya devam edecek.