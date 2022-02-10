Başarılı yüzücümüz Türkiye Milli Takım seçmelerinde yarışıyor
10/02/2022
Doğukan Ulaç İstanbul'da 10-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışlarında yer alıyor.
Osman Akkuş'un antrenörlüğünde hazırlanan başarılı sporcumuz 10 km. serisinde Türkiye Milli Takımında yer almak için kulaç atacak.
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