Başarılı yüzücümüz Türkiye Milli Takım seçmelerinde yarışıyor

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10/02/2022

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Başarılı yüzücümüz Türkiye Milli Takım seçmelerinde yarışıyor

Doğukan Ulaç İstanbul'da 10-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışlarında yer alıyor.

Osman Akkuş'un  antrenörlüğünde hazırlanan başarılı sporcumuz 10 km. serisinde Türkiye Milli Takımında yer almak için kulaç atacak.

10/02/2022 22:46
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TAGS: Başarılı yüzücümüz Türkiye Milli Takım seçmelerinde yarışıyor
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