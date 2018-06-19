HABER KIBRIS

Başarıyla döndüler

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19/06/2018

Başarıyla döndüler
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Uluslararası Çocuk Fitness Şampiyonası’na katılan KKTC sporcuları başarılı sonuçlarla ülkeye döndüler.

Slovakya’da düzenlenen şampiyonada 12 ülkeden gelen 178 sporcu ile yarışan sporcularımız 12-15 yaş kategorisinde Coşkun Ateş Dünya üçüncülüğü, 12-15 yaş kategorisinde Kemal Kondoz Dünya dördüncüsü olurken diğer sporcular da ülkemizi başarı ile ile temsil ettiler.

Yarışmada federasyon Asbaşkanı antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen uluslararası hakem olarak şampiyonada görev alarak göğsümüzü kabarttı.

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TAGS: Çocuk Fitness Şampiyonası
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