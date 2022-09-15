Basat: Doğada olmaları ve doğada yaşamaları uygun değil

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, yaklaşık 4 gündür Karaağaç-Alevkayası bölgesinde görülen alageyikler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Basat, alageyiklerin ülkeye izin alınmadan kaçak olarak getirildiklerini, gümrük ve hayvan refahı yasalarının çiğnenerek mağdur edildiklerini söyledi,

İşte o paylaşım:

“Evet arkadaşlar,

Yaklaşık 4 gündür Karaağaç - Alevkayası bölgesinde görülen alageyiklerden haberimiz var. Bu konuda yüzlerce mesaj aldık. Sık sorulan sorulara buradan toplu cevap vermek daha kolay:

Hayır, ülkemizin güzellikleri değil, ülkeye izin alınmadan kaçak olarak sokulmuş, gümrük ve hayvan refahı yasaları çiğnenerek mağdur edilmiş hayvanlar. Onlar için standardlara uygun yaşam alanı da yapılmadığı için kaçmışlar ve şu anda doğada kendi başlarına hayatlarını idame etmek mecburiyetinde bırakılmışlar.

Hayır, bu doğanın canlısı değil...

Hayır, muflon değil...

Hayır, ceylan değil...

Doğada olmaları ve doğada yaşamaları uygun değil...

Veteriner Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve Orman Dairesi konu hakkında bilgilendirildiler.

Taşkent Doğa Parkı bu hayvanların başına birşey gelmeden yakalanmaları konusunda çalışmaları yapıyor. Hayır, yakalanmaları kolay değil, ama yakalanacaklar, uzman ekiplerimiz bu konularda tecrübeli.

Hayır, ben şahsen avcıların bu hayvana tehdit olduklarını düşünmüyorum. Eğer aksi bir durum olsaydı dağlarda ne keçi ne de Karpaz'da eşek kalırdı.

Yakalandıktan sonra önce DoğaPark'a gelip karantina'ya girecekler. El konulup DoğaPark'a teslim edilen tüm hayvanlar gibi bu hayvanların da mülki sahibi devlettir.

Veteriner dairesi bu hayvanların bakımının DoğaPark tarafından üstlenilmesini rica edebilir, ya da farklı bir karar üretebilir. Yetkili kurum Veteriner Dairesidir. Bugüne kadar biz her zaman gelen bu tip talepleri kabul ettik. Merkezimizde zaten benzer şartlarda ülkeye sokulmuş geyik vardır.

Bu ve bunun gibi durumlarda hayvanların yakalanması, karantina masrafları ve eğer DoğaPark'da kalacaklarsa yaşam alanı oluşturulması ve besin ihtiyacı gibi tüm masraflarını DoğaPark karşılıyor, bu konuda herhangi bir maddi destek yoktur.

Evet, bu hayvanları bu ülkeye kimin kaçak olarak getirdiğini biliyoruz.

Evet, ideal bir ülkede bu masrafların bu hayvanları ülkeye kaçak olarak sokan kişi tarafından karşılanması gerekiyor, ama ülkemizde bu yönde bir karar bugüne kadar çıkmadı.

Hayır, ben şahsen Veteriner Dairesinin bu hayvanları kaçak olarak ülkeye sokan kişiye iade yaparak onu ödüllendireceğini düşünmüyorum. Öyle olsa herkes hayvanı kaçak getirsin, sonra yakalanınca izin alsın...

Başka sorunuz varsa yorumlarda sorunuz “

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15/09/2022 19:07