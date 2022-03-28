Başbakan: Alkol zammı tekrar değerlendirilecek

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28/03/2022

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Başbakan: Alkol zammı tekrar değerlendirilecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, alkollü içecekler konusundaki zamların tekrardan değerlendirileceğini kaydetti ve elektriğe yapılan zamla beraber herhangi bir kazanç yaratılmadığını, sıfır seviyesine getirildiği, ancak sürecin zam yapılmadan sürekli borç alarak yürütülmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Sucuoğlu, alkollü içeceklere getirilen zamdan gelecek kazancın ise, diğer borçlar için kullanılacağını kaydetti ve AKSA’ya olan borçların her ay ciddi bir şekilde arttığına dikkat çekti.

28/03/2022 16:55
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TAGS: alkol, zam, faiz sucuoğlu
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