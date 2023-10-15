Başbakan, Azerbaycan ziyaretini değerlendirecek

Başbakan Ünal Üstel, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla Azerbaycan ziyaretini değerlendirecek.

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15/10/2023

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Başbakan, Azerbaycan ziyaretini değerlendirecek

Başbakan Ünal Üstel, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla Azerbaycan ziyaretini değerlendirecek.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan ziyaretini ve gerçekleştirilen temasları, KKTC heyeti ile birlikte Azerbaycan'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile birlikte yarın Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda saat 11.30'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

15/10/2023 20:41
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TAGS: Başbakan, Azerbaycan ziyaretini değerlendirecek
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