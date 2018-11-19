HABER KIBRIS

Başbakan: Bilişim sektörü önde gelen ekonomik sektör olacak

ads
19/11/2018

Başbakan: Bilişim sektörü önde gelen ekonomik sektör olacak

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Mecliste oy birliğiyle onaylandı.

Başbakan Erhürman: Bilişim sektörü önde gelen ekonomik sektör olacak, üniversiteler ivme kazanacak ve üniversite mezunlarının istihdam olanakları artırılacak.

Erhürman: "Amacımız, 766 milyon dolar net gelirle ülke ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan yükseköğretimde kaliteyi artırmak, öncü sektörlerimiz turizm ve yükseköğretimin yanına bilişimi de eklemek ve ülkemiz gençleri için yeni ve kaliteli istihdam alanları yaratmaktır"

Bu habere tepkiniz:
TAGS: tufan erhürman, bilişim sektörü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.