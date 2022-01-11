Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu: 7 bin TL brüt asgari ücreti destekliyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya hareket etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek Başbakan Sucuoğlu’nun gündeminde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Kıbrıs konusu yer alıyor.

Sucuoğlu, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin kurulmasının ardından Ankara’ya gerçekleştireceği ilk resmî ziyarette, ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birçok konuyu gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, hükümet olarak yeni belirlenen 7 bin TL brüt asgari ücreti desteklediklerini de belirtti.

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11/01/2022 13:51