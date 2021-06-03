Başbakan: En çok bulaş yeme içme sektöründe

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapsamında oluşan kurulların yaptığı istatistiki çalışmada, bulaşın, en çok 19-39 yaş arasında, yeme içme sektöründe görüldüğünü açıkladı. Saner, bu verilere göre, şu ana kadar en düşük bulaşın ise inşaat sektöründe görüldüğünü dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında, son siyasal gelişmeler, pandemiyle mücadele, eğitim gibi konular da gündeme taşındı.

Başbakan Ersan Saner de, konuşmasına, denetim günü olan bugün toplantının 12.00’de başladığını söyleyerek başladı.

Hükümete sürekli azınlık hükümeti dendiğini söyleyen Saner, yola azınlık hükümeti kurmak için çıkmadıklarını, ancak kendileriyle birlikte icraat hükümeti kurmak isteyen kimse olmadığı için yola bu şekilde devam ettiklerini dile getirdi. Saner “Bu azınlık hükümeti elini taşın altına koydu” dedi.

Turizm konusunda alınan kararlara işaret eden Saner, kapalı devre turizm çalışmalarına da işaret etti.

Yükseköğretimde 13 bin 500 üniversite öğrencisini ülkeye getirmeyi başardıklarını belirten Saner, elektronik bileklikle devletin ciddi bir külfetten kurtulduğunu da vurguladı.

Yapılan düzenlemeyle çift aşılı herkesin ülkeye karantinasız gelebileceğini dile getiren Saner, bunun turizme yapacağı katkıya işaret etti.

“BULAŞ EN ÇOK 19-39 YAŞ ARASINDA, YEME İÇME SEKTÖRÜNDE…”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapsamında oluşan kurulların yaptığı istatistiki çalışmada bulaşın en çok 19-39 yaş arasında, yeme içme sektöründe görüldüğünü kaydeden Saner, bu verilere göre şu ana kadar en düşük bulaşın inşaat sektöründe görüldüğünü dile getirdi.

Dünyada ve Güney Kıbrıs’taki covid rakamlarına işaret eden Saner, bunu KKTC rakamlarıyla karşılaştırarak, “aslında sürecin ne kadar iyi yönetildiğinin bu rakamlardan görülebileceğini” kaydetti.

“TURİZMİN AÇILMASIYLA ÜLKEYE CİDDİ BİR ÇALIŞAN GİRİŞİ OLACAK…AFFA EN ÇOK BU YÜZDEN GEREK OLDU”

Aktüeryal dengede yaşanan sıkıntıya işaret eden Saner, turizmin açılmasıyla ülkeye ciddi bir çalışan girişi olacağını belirtti, gündemdeki affa da en çok bu yüzden gerek olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye’yle imzalanacak protokolle ilgili bilgi veren Saner, muhalefetten gizli bir iş yapma düşüncesinde olmadıklarını belirtti.

“GEÇİTKALE HAVALİMANI, 2009’DAN BU YANA KULLANILMADI. ELEKTRİK DİREKLERİ ÇEKİLMEDİĞİ SÜRECE KULLANILAMAZ”

Geçitkale Havalimanının, 2009’dan bu yana hiçbir şekilde kullanılmadığını ve elektrik direkleri çekilmediği sürece kullanılamayacağını söyleyen Saner, bu havalimanının dönemin hükümetinin yanlış icraatları yüzünden kullanılamaz durumda olduğunu kaydetti.

Saner, İHA ve SİHA konusunda görüşmeler olduğunu ancak herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

KKTC’de doğan her çocuğa vatandaşlık verilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Saner, kamuya alınan personel konusunda ise, sözleşmeli personelin çoğunun sözleşmelerinin her yıl yenilendiğini ifade etti.



“EĞİTİMİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN AŞI ÖNEMLİ…KISA SÜREDE CİDDİ MİKTARDA AŞI GELECEK”

Eğitimin başlayabilmesi için aşının önemli olduğunu dile getiren Saner, kısa süre içinde ciddi miktarda aşının ülkeye geleceğini ancak tam rakamı vermesinin şu an mümkün olmadığını anlattı.



“TÜM KRONİK HASTALAR AŞILANDI”

İçişleri Bakanlığında vatandaşlık verilen bölüme ek personel verilmesinin nedeni ve verilen vatandaşlıklar konusundaki bir soru üzerine, bunu ilgili bakanın yanıtlayacağını söyleyen Saner, başka bir soru üzerine tüm kronik hastaların aşılandığını belirtti.

Saner, yükseköğretimle ilgili rakamlara ilgili internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.



Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

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03/06/2021 14:54