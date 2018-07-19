Başbakan: En temel sorunumuz döviz karşısında TL değer kaybı

CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman, BRT Haber Merkezi programında hükümet, siyaset ve özel yaşamı ile ilgili Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Hükümetle ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Erhürman, “Basında sürekli birileri, filan tarihte, filan UBP’li ile görüştüğüm yazıyor. Zinhar böyle bir şey olmadı. Kurultay hesapları ile bu haberler yapılıyor olabilir… Evet zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Ama bu sorunlar 4 partili koalisyon diye kaynaklanmıyor. En temel sorunumuz döviz karşısında TL değer kaybı” dedi.

Erhürman, “Dördümüzden kimse, başkasıyla görüşme yapmadı.Birileri kurultay hesaplarıyla bunları yaymaya çalışıyor. Bu hem UBP tabanına hem de halka ayıp.Siyasi gevezelikle geçirecek vaktimiz yok. Ciddi sorunlarımızla uğraşmalıyız” diye ekledi.

Hükümet yeterli PR yapamıyor mu? Sorusu üzerine de Erhürman, “Birilerini düşmanlaştırıp, kendimizi bütünleştirebiliriz. Bunu tercih etmem… Ben de bilirim bunları… Bilmek başka, kabul etmek başka… 5 aydır başbakanım anamuhlafete karşı sözlerimi tartarım. Hatta sözlerimi tarttığım için birileri UBP ile bazı dedikodular uydurdu. UBP yüzde 38 oy almıştır. Saygım vardır. Ötekileştirme yapıp, koalisyonu kemikleştirebilirdik. Bunu yapmadık” ifadelerini kullandı

Siyasetin küçük oyunlarla bir yere varamayacağını belirten Erhürman, “Ben başka bir şey hayal ediyorum. Halkın bir bütün olarak sosyal ve ekonomik kalkınmasını hayal ediyorum. Bunu da kimseyi dışlamadan yapabilirsek yapacağız.Yer yer saldırılar ve eleştirilerin bir yerden düğmeye basılarak yapıldığının farkındayım. Biliyorum… Fark ettiğimde de biliyorum ama bunları kaale alarak bunların üzerine siyaset inşa etmiyorum. Koltuk kaygım olmadığını en iyi bilenlerden biri de sensin. Hasbelkader bu işi yapıyorsam halka en iyi iyiliği yaparak devam etmek istiyorum” dedi…

“Ben hükümet olmazsam ortalık yıkılır anlayışı” olduğundan yakınan Erhürman, bu anlayışın sol görüşlü partilere de bulaştığını, hatta bunu kendi kurultayında bile söylemekten çekinmediğini hatırlattı; bunların artık bırakılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, “ Bir çok konuda bayağı geç kaldık.Edebiyat kültür alanında Çocuklarımıza daha fazla dokunmak istiyoruz… Turizmde yeterli ara eleman yetiştirmeliyiz. Ama sorun sadece bunlardan ibaret değil.Yüzde 19 genç işsizlik var, turizmde KKTC sadece yüzde 20.Burada bayağı anomali var” dedi.

Erhürman, “ Evet ara eleman yetiştireceğim, ama evet de turizmdeki işverenler de bizim insanımıza biraz daha yukarıda ödeme ile çalıştıracak ortamı yaratacak.Yasalarla yaptırım tercihim değil.Telkin etmeye çalışıyoruz.Ama hepimizin eli aynı taşın altında. Bu memlekette işsizlik artarsa, bu sadece benim sorunum değil.Tüm ekonomik sektörlerin sorunudur.Halkın turizmden ekmek yediğini hissetmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erhürman, TC Büyükelçisi Derya Kanbay’ın yasalarda Terör örgütü tanımının eksik olduğu ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, “FETÖ bizim için terör örgütüdür.Ancak bu tür konuları basın üzerinden tartışmayı tercih etmem.” yanıtı verdi.

Özel yaşamı ile ilgili sorular üzerine Erhürman, kitap okumaya zaman ayırmaya çalıştığını anlattı. Erhürman, “ Başbakanlık görevini alınca, ilk başlarda yattıktan sonra okuyabiliyordum, şimdi yaz dönemi eşimle zaman zaman denize gidiyoruz, orada kitap okuma fırsatı buluyorum. Ama uzun yıllardır prensibimdir, gün içinde, gün bitmeden mutlaka biraz bir şey hiç olmadı şiir okurum. Bir tiryakilik var..” dedi.

Başbakan, annesi, babası ve yeğenlerine yeterince vakit ayıramamanın kendisini çok üzdüğünü sözlerine ekledi.