Başbakan: Enterkonnekte noktasında desteğimiz tam

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de Basın Odası programına katıldı, önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Hüdaoğlu kendisinin de yanlış yaptığını bana söyledi. TİS imzalandıktan sonra ben Hüdaoğlu’nu aradım ve neden bakandan habersiz bunun yapıldığını sordum o da bana ‘doğrudur atladık’ dedi. Kooperatif Merkez Bankası, Vakıflar Bankası ve Kıb-Tek’te yasal değişiklik veya tüzüksel değişiklik yapılarak burada kriterler belirlenecek ve profesyonel insanlar oralara atanacak.

Oralarda profesyonellik gelecek ciddi maaş alacaklar çünkü yüklendikleri sorumluluk ciddi sorumluluktur. Üstlenilen sorumlulukla alınan ücret alakasızdır” dedi.

Erhürman: enterkonnekte sistem konusunda ciddi şekilde ısrarcıyız. Ama mesele döndü dolaştı kısa vadede bunun olmasının çok da mümkün olmadığı noktasına ulaştı. Bizim ve Türkiye’nin iradesi net. Enterkonnekte bize ciddi yarar sağlayacak. Fizibilitesi doğru yapılması ve ucuz, temiz enerji alacaksak ve güneş enerjisini yoğun şekilde kullanabilmemiz gerek. Ancak biz daha fizibilite çalışmasını bile henüz tamamlayamadık.

Kıb-Tek’te personel giderleri yüksektir. TİS ile personel giderleri biraz daha artırıldı. Bu giderlerde azaltmaya gitsek bile enerji ucuzlamayacak. Personel giderleri de yeniden düzenlenmeli.