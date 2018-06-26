Başbakan Erhürman: Partimizden aday olan tüm arkadaşlar...

CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, pazar günü Yapılan Yerel Kuruluş Orgnaları seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“CTP 10 belediye başkanlığı kazandı. Ülke çapında belediye meclisi üyesi sayımız 94. Bu rakam tüm beldelerde belediye başkanı adayı gösterdiğimiz 2014 seçiminin sonuçlarına göre 111 idi. 2013 genel seçiminde % 38.37 oy almış, 2014 yerel yönetim seçimlerinde belediye meclisi üyeliklerinin % 40.8’ini kazanmıştık. 2018 genel seçimlerinde % 20.9 oy aldık ve yerel seçimlerde belediye meclisi üyeliklerinin % 33.57’sini kazandık. Rakamlar bunlar. Çok daha ayrıntılı değerlendirmeler yapacağız ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Kazanmış olsunlar olmasınlar partimizden aday olan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim”.