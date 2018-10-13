Başbakan Erhürman: Bizim özgüvenimizi aşındıran yarattığımız ortamdır

Başbakan Tufan Erhürman, hiçbir Kıbrıslı Türk’ün başka halkların mensuplarından daha az zeki, beceriksiz ve bilgisiz olmadığını kaydederek, “Bizim özgüvenimizi aşındıran yarattığımız ortamdır” dedi.

Özgüveni aşındıran bu ortamda gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Yeniden özgüveni kazanıp, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu ülkede yeni bir kültürü inşa edeceğiz. Bu yeni kültür daha çok üretmek, daha yaratıcı olmak, daha çok çalışmak gibi kavramların üzerine bina edilecek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başbakan Erhürman,” KKTC’de Girişimcilik Projesi 2018 Eğitim Sertifikaları” dağıtım töreninde konuşma yaptı.

“GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİĞİM KURUMLARIN BAŞINDA KOBİGEM’İN GELİYOR”

Kurumların bazılarıyla ilgili güzel şeyler söylediğini, bunların başında da KOBİGEM’in geldiğini söyleyen Başbakan Erhürman, KOBİGEM’in uzun süredir yasal alt yapı, personel ve mekan sıkıntısı yaşadığını kaydetti.

Ekonomi Bakanı ve KOBİGEM ile birlikte çalışıldığını belirten Erhürman, KOBİGEM’i personel, mekan ve tanıtım olanaklarının artmasıyla yatırımlar konusunda daha fazla sorumluluk alması için YAGA’nın yasal statüsüyle birleştirip, Başbakanlık bünyesine aldıklarını kaydetti.

Lefke, Güzelyurt, İskele ve Karpaz’ın girişimcilik yüzdesi konusunda geride olduğunu da kaydeden Erhürman, “Bu tabii nüfusla da ilgili ama yüksek ihtimalle bizim o bölgelerde gerekli bilgilendirmeyi yapamamızla da ilgili. İnsanları daha çok bilgilendirmemiz, iletişim kanallarını daha yaygın olarak kullanmamız gerek. Daha çok insanımızın bu konulardan haberdar olmasını sağlamalıyız. Olanakları artırmalıyız” dedi.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİN ERKEKLERDEN DAHA FAZLA OLMASI, ALTI ÇİZİLMESİ GEREKEN BİR UNSUR”

KKTC’de kadın girişimcilerin erkeklerden daha fazla olmasının altı çizilmesi gereken bir unsur olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, “İşgücüne katılım oranlarına baktığınızda öyle değil. Kadınlar erkeklerden bayağı geride. Girişimcilik konusunda kadınların öne geçiyor olması bence son derece değerli. Belki bu arayı kapatmaya da fırsatı verecek” ifadelerini kullandı.

“İLLE DE KAMUYA GİRECEĞİM ISRARINI KIRABİLİRİZ”

Başbakan Erhürman, şöyle devam etti:

“Herkes kamuda çalışmak istiyor girişimcilikle kim uğraşacak iddiasının bu projenin ilk etabında kırılmaya başlaması, bunun bu işle uğraşan kişiler tarafından tespit edilmesi önemli. Bu bize şunu gösteriyor: Yeterli olanakları ortaya koyabilirsek, bunları doğru dürüst tanıtabilir, insanlara duyurabilirsek, bununla ilgili eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerini gerçek anlamda verebilirsek bizim insanlarımızın ‘ille de ben kamuya gireceğim’ ısrarını önemli oranda kırabiliriz. Bizim kültürümüzde yavaş yavaş bizim tarafımızdan da içselleştirilen ‘bu memlekette ne yaparsan yap zaten bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz’ diye bir algı var. Bu algının kırılması önemli.”

“BU ÜLKEDE YENİ BİR KÜLTÜRÜ İNŞA EDECEĞİZ… BUNU YAPABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Özgüven halinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Erhürman şunları ekledi:

“Kıbrıs Türk halkının özgüvenin yeniden tahkim edilmesine ihtiyacımız var. ‘Biz yaparız, üretiriz, olanak sunulduğu takdirde başka halkların mensupları kadar bu işleri başarabiliriz’ duygusunu taşımak zorundayız. Bu duygunun tekrardan gelişmesine çok ihtiyacımız var. Hiçbir Kıbrıslı Türkün başka halkların mensuplarından daha beceriksiz, daha bilgisiz, daha az zeki değil. Bizim özgüvenimizi aşındıran yarattığımız ortamdır. O zaman o ortamdaki gerekli değişiklikleri yapıp yeniden özgüveni kazanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu ülkede yeni bir kültürü inşa edeceğiz. Bu yeni kültür daha çok üretmek, daha yaratıcı olmak, daha çok çalışmak gibi kavramların üzerine bina edilecek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum.”

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Süleyman Önal | TAK