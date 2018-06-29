Başbakan Erhürman: Bu 'vizyon' yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirir

Başbakan Tufan Erhürman Güney Kıbrıs'ın akaryakıt konusunda aldığı kararı sosyal medyadan değerlendirdi. Başbakan "Önce Derinya kapısının açılması halinde güneydeki turizm gelirlerinin bir kısmının kuzeye kaçacağı endişelerine ilişkin haberler, ardından kuzeyden akaryakıt alanlarla ilgili düzenleme çabaları. Bu "vizyon" yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirir..." dedi