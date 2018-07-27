Başbakan Erhürman: CAS çalışanlarına devletin maaş ödemesi söz konusu olamaz

Başbakan Erhürman açıkladı: "CAS özel bir şirkettir, çalışanların devlete alınması söz konusu değildir. CAS çalışanlarına devletin maaş ödemesi söz konusu olamaz".



BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Sosyal devlet anlayışı ile ortaya çıkan durumda CAS çalışanlarının mağduriyetinin kısmen giderilmesi için son kez Temmuz ayı ortasına kadar iki buçuk aylık bir ödeme yapılacak.

Bu ödeme maaş olarak değil, sosyal devlet anlayışı ile çalışanların mağduriyetini engellemek için katkı adı altında yapıldı.

Bir daha böyle bir ödeme de yapılmayacak.

Ödeme Bakanlar Kurulu kararı ile yapıldı ve bundan önce maaş adı altında yapılan ödemelerle şimdi yapılan ödemeler arasında fark var, ikisi aynı değil...

Öte yandan, 2010 yılında o dönem KTHY' ye CAS hisselerinin yüzde 50'sinin devri için 3.5 milyon lira ödendi ama hisseler devralınmadı.

Bugün CAS özel bir şirket durumunda. Yüzde ellisi Güvenç Cantaş'a ait, yüzde ellisi de tasfiye halindeki KTHY"ye ait.

KTHY de tasfiye masasında olduğu için bu aşamada devlet alamadığı hisseleri de alamıyor.

Ben bir daha CAS konusunda popülizm yapmam.