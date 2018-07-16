Başbakan Erhürman: Ekonomide zamlara karşı siyasi karar aldık

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki kabine, bugün son ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi

Koalisyon hükümetinin beşinci ayını doldurduğunu anımsatan Başbakan Tufan Erhürman, seçimler dolayısıyla Türkiye ile imzalanması gereken protokollerin geciktiğini söyledi.

Erhürman, dövizdeki artışın tüketicinin alım gücüne az yansıması için, girdi maliyetlerini düşürmek adına kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini anımsattı.

Erhürman, Akaryakıta zam 2 kuruş. 2 kez 40 kuruşa yakın zam baskılandı. bu defa da sadece 95-97 oktana 2 kuruş zam yapıldı. Sütte de zammı engelledik dedi.

5 aylık hükümet dönemi içinde sürekli “Bu hükümet hangi gün düşecek. Koalisyon ortakları arasında anlaşmazlık var” gibi sürekli spekülasyon yapıldığı siteminde bulunan Başbakan Tufan Erhürman,” Bu hükümetin yapamadığı çok iş var. Döviz karşısında yapmak zorunda olduğu ve hükümet ortakları ile birlikte yapacağı çok işler var. Koalisyon ortakları dışında başka görüştüğümüz biri yok”dedi.

“Ekonomide zamlara karşı siyasi karar aldık.. Fiyatlara müdahale etttik. Normalde zamlar daha fazla olmalıydı..Döviz karşısında alım gücü azalmasına karşı minimize etmeye çalıştık”

“Elektrik…Biz de hane halkı içindeyiz..Sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye’deki seçimlerden sonra dövizde denge bekledik. Bu fiyat ayarlaması başka sebepleri var..Bunları Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami açıklayacak”

Başbakan konuşmasının başında hükümet koalisyon ortakları dışında bir sıkıntı olmadığını ortaya koyduktan sonra TL’nin döviz karşındaki değer kaybını somut rakamlarla ortaya koyarak, döviz artışı karşısında hükümetin hiçbirşey yapmadığı eleştirisini kabul etmediğini, ancak “daha fazla şey yapılabilirdi” eleştirisini kabul edebileceğini ifade etti.

Basın toplantısında kendisinden sonra Ekonomi Bakanı’nın daha detaylı olarak ekonomik gelişmeler konusunda açıklamalar yapacağını kaydeden Başbakan, Reel Sektör Danışma Kurulu’nun Perşembe günü kurulacağını da açıkladı.

"5 ayda 51 adet karar ve yasa tasarısı sunduk. Bazı yasa çalışmaları tamamlanırsa meclis olağanüstü toplanacak. Teşvikler konusu yeniden ele alıncak"